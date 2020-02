Antônia Fontenelle perseguiu seus sonhos desde cedo. Saiu do sertão do Piauí, onde foi criada, e foi para o Rio de Janeiro fazer teatro. Após interpretar personagens nos palcos, estreou na televisão, em 2004, no seriado “A diarista”. Participou ainda de trabalhos como “Malhação” e em “Paraíso Tropical”. Atualmente, comanda “Na Lata Com Antônia”, no YouTube. Hoje, ela tem uma mensagem para vocês:

“Olá, meus amores. Eu sou a Antônia Fontenelle e estou aqui, para lembrar a vocês sobre a necessidade de se proteger. Isso mesmo, camisinha é a única roupa que você deve usar na hora de se despir. Já pesquisou imagens sobre as ISTs? As Infecções Sexualmente Transmissíveis? Se não, faça um dia para entender a importância do uso do preservativo. Hoje em dia, pesquisas apontam que menos da metade da população brasileira usa camisinha… Esse número vem caindo mais com o passar dos anos. Um desastre! Não negligencie a sua saúde e de seu parceiro. Sem camisinha não! Evite, além de infecções, uma gravidez indesejada ou o pior de tudo, o vírus do HIV… Não tem cura. #SóComCamisinha, portanto, se ame, se goste, se respeite e se preserve.”

A camisinha é o único método que previne contra todas as ISTs. Sem camisinha, você assume o risco. Use camisinha e se proteja das ISTs. Para mais informações, acesse: saúde.gov.br/ist. Por Agencia do Radio