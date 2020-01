O Prefeito Tião Flores recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira 30, a secretária de Saúde Terezinha Ribeiro acompanhada de sua equipe, onde apresentou um plano de contingência de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya. A ação preventiva será realizada com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito. Em todo ao ano passado foram contabilizados 182 casos suspeitos de dengue, dos quais 168 (92%) foram confirmados.

O plano objetiva chamar a atenção da população para a importância de se combater o mosquito com atitudes simples, como a limpeza dos quintais. As ações mais urgentes contidas no plano envolvem a intensificação de trabalhos já realizados como visitas dos agentes comunitários de saúde nas casas e o arrastão da limpeza, coordenado pela Secretaria de Saúde Secretaria de Obras e Meio Ambiente.

“As visitas dos agentes comunitários serão intensificadas durante a semana, eles terão como objetivo educar e apontar o que é um criadouro (local onde o mosquito pode se reproduzir) e o que fazer para eliminá-lo. “Isso é muito importante na prevenção porque de 80% a 90% dos criadouros estão no quintal ou dentro da casa”, concluiu Terezinha Ribeiro Secretária de Saúde.

A ação começará pelos bairros mais críticos com o intuito de percorrer toda a cidade. Os moradores serão orientados sobre a importância de se manter o quintal sempre limpo para evitar a proliferação do mosquito.

A ajuda da população é fundamental para o combate à dengue. “Dessa forma, é possível apontar onde está acontecendo à transmissão para as secretarias. Assim, a gente consegue aperfeiçoar o trabalho. Todo mundo trabalhando junto contra a dengue tem uma chance muito maior de dar certo”, disse Prefeito Tião Flores.