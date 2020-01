Agentes civis cumpriram mais um mandado de busca e apreensão de drogas, que resultou na prisão de uma mulher de 45 anos, conhecida como “Vovózona”, em Acrelândia, nesta quinta-feira (30)

O fato curioso ficou por conta do cachorro da suspeita. O cãozinho percebeu que havia algo de errado com a visita “nada agradável” das autoridades e com um olhar atento seguiu o policial que levou sua dona até a viatura.

Durante a revista, foi encontrado no corpo de “Vovózona”, um saco contendo drogas e dinheiro. As drogas apreendidas já estavam prontas para serem comercializadas.

Durante a ação, foi apreendido mais de 25 tabletes de maconha e 44 pedras de substância, aparentando ser crack. Logo, após a revista, ela assumiu a propriedade da droga e a comercialização do produto ilícito. “Vovózona” será indiciada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Por ac24horas