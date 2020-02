Uma família foi feita refém e teve alguns objetos roubados durante um assalto, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) infirmou que as vítimas são familiares do policial militar Pedro Pascoal, que morreu em 2016 após sofrer um infarto.

O comandante da PM-AC, coronel Ulysses Araújo, disse que já destacou algumas viaturas para procurar os criminosos, que teriam fugido com dois carros da família. O coronel disse não ter mais informações do caso porque a ocorrência está em andamento.

“Chegou a informação de que fizeram um roubo lá e levaram esses veículos. A Polícia Militar já está envolvida na operação, mas estamos aguardando o Bope retornar de outra ação”, reforçou.

Apesar do susto, Araújo falou que as vítimas estão bem e foram orientadas a comparecer em uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

“Não podemos divulgar muita coisa por enquanto para não atrapalhar as investigações. Temos duas viaturas na área em diligências”, complementou.

O militar era irmão do ex-coronel, Hildebrando Pascoal. A reportagem não conseguiu contato com as vítimas. Do G1 Ac