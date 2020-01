O resultado final do concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Ao todo, 511 novos servidores serão contratados, de acordo com a demanda, para comporem o quadro efetivo do Município. Há mais de 10 anos, Cruzeiro do Sul não protagoniza uma seleção efetiva para a gestão.

“Estamos muito felizes, o concurso transcorreu muito bem. Em até 30 dias, todos os aprovados serão convocados para compor o quadro da Prefeitura”, frisou a chefe de gabinete, Idelcleide Cordeiro.

A decisão do prefeito Ilderlei Cordeiro de realizar concurso público para os cargos municipais, acaba com vícios antigos de gestão, que se utilizavam do poder para empregar aliados políticos.