Aderir atas de preços e embarcar em caronas de licitações feitas em outros estados tem virado rotina no governo Gladson Cameli e Major Rocha, desta vez foram mais de R$ 1 milhões em compra de água potável.

Mesmo sendo subintendido como maneira de burlar a legislação para beneficiar quem venha a ser contemplado, a prática é legal e tem despertado olhares e reclamações de diversos empresários locais, que se sentem desprestigiados pelo atual governo.

A ata de registro de preços da Fundhacre – Fundação Hospitalar do Acre e garante contrato para empresa, Acrelimp – Serviços de Limpeza Ltda. O contrato nº 022/2020, foi publicado na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta sexta-feira (31).

Em meios as tantas críticas na saúde, parece que abastecimento de água virou uma das prioridades, sendo que o governo deveria investir mais em sistemas de poços para que cada hospital pudesse ter seu próprio sistema de abastecimento de forma definitiva.

Até o momento assessoria de imprensa da Sesacre não falou sobre o assunto, mesmo sendo veiculado em diversos sites e jornais locais.