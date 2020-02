A deputada estadual Maria Antônia (PROS) solicita que tanto o governo do estado como o governo federal unam forças para monitorar de forma precisa e integral as fronteiras do estado do Acre, tendo em vista que hoje o coronavírus tem sido classificado como “epidemia” pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A parlamentar, preocupada com a saúde dos acreanos, leva em consideração o fato de o Peru e Bolívia serem muito visitados pelos asiáticos, inclusive chineses e japoneses, lugares onde o coronavírus tem feito muitas vítimas, onde uma grande quantidade foi a óbito e a região do Alto Acre como também a região do Juruá são porta de entradas para essa doença.

A deputada Maria Antônia ressalta ainda que apesar da gravidade e da facilidade de contaminação o estado do Acre por meio da saúde pública não tem condição de arcar com os prejuízos que esta epidemia pode causar, pois um dos maiores gargalos do Governador Gladson é a saúde pública que encontra-se em péssimas condições de funcionamento e a população tem passado por grandes problemas devido a falta de insumos e medicamentos.

E em se tratando da fronteiras, a parlamentar afirma que o Governo Federal por meio do Presidente Bolsonaro tem que parar de se omitir de suas responsabilidades pois esta doença pode trazer danos a vida de muitas pessoas, inclusive danos irreversíveis.

“É uma situação muito delicada, o que estamos enfrentando nos dias de hoje, nós acreanos devemos nos prevenir para que não sejamos atingidos por essa epidemia e a melhor forma de evitar que o coronavírus entre em nosso estado é monitorando de perto e tomando todas as medidas de prevenção, pois já enfrentamos problemas demais com a saúde pública do nosso estado e isso não precisa piorar, por tanto solicito que o Presidente Bolsonaro assuma sua responsabilidade aqui com as fronteiras e o governador Gladson auxilie de forma direta nessa situação”, enfatizou a parlamentar.

O Ministério da Saúde definiu o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) ou Pronto Socorro de Rio Branco, como hospital de referência para o atendimento de eventuais casos do novo Coronavírus.

O PS é o único do Acre na lista divulgada nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Saúde. Cada Estado tem seus hospitais de referência para o coronavírus, doença que teve hoje reconhecimento de epidemia pela Organização Mundial de Saúde.