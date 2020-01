Os vereadores de Brasileia retomam os trabalhos em plenário na próxima segunda-feira,03. A Sessão Solene contará com a presença da prefeita Fernanda Hassem que fará a leitura da mensagem governamental. A solenidade acontece a partir das 8h, no plenário José Cordeiro Barbosa da Casa Legislativa.

Com a abertura dos trabalhos legislativos de 2020 em plenário, as sessões ordinárias voltarão a ser realizadas as terças-feiras, a partir das 8h, além do retorno das audiências públicas, sessões solenes e especiais. As reuniões das Comissões Permanentes e Especiais da Casa também voltarão a acontecer.

“Vamos iniciar mais um ano legislativo com novas expectativas. Apesar de ser um ano atípico eleitoral e de último mandato desta legislatura. Acredito no compromisso de cada vereador com a Câmara Municipal onde irá cada um dos 11 parlamentares, contribuir para apresentar em plenário indicações, projetos e outras proposições em defesa da nossa população de Brasileia”, enfatizou o Vereador presidente do Poder Legislativo Rogério Pontes.

Durante o recesso parlamentar, os setores administrativos da Câmara funcionaram em horário normal de expediente, para atender a população.

Durante o período de recesso, foram realizadas algumas melhorias nas dependências, a exemplo de novas instalações de sistema de som para os parlamentares e para a população em geral que acompanha as sessões na Casa do Povo.