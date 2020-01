A população acreditou que com Gladson no Governo tudo melhoraria, mas a situação só piorou na noite desta quinta-feira (30), onde foi registrado que há um médico para atender inúmeros pacientes na Unidade de Pronto Atendimento da Baixada da Sobral, infelizmente é a realidade que os acreanos enfrentam a um bom tempo e provavelmente continuarão enfrentando.

Pacientes afirmam que é revoltante a demora para conseguir um atendimento médico e depois de muito tempo de espera ainda não são atendidos, na UPA havia pacientes desde as hs 14:00 da tarde que até o momento inda não foram atendidos, aproximadamente haviam noventa pacientes dentre eles crianças e idosos aguardando por atendimento.

Com apenas um médico para atender a grande demanda acabam sobrecarregando o profissional da saúde e traz grandes transtornos para os pacientes.

Esperamos que o Governo do Estado através do Governador Gladson não meça esforços para disponibilizar uma saúde mais digna para os moradores da Capital, pois do jeito que está só nos resta esperar que algo seja feito e que esta situação não se repita, pois mostra um grande desrespeito com os pacientes.