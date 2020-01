A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer da prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou na manhã desta quinta, 30, a lista oficial dos projetos aprovados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

O resultado contempla 30 projetos em nove segmentos artístico-culturais: Artes Integradas, Áudio Visual, Artesanato, Dança, Literatura, Música, Patrimônio Histórico-Cultural e Teatro.

O Valor total do orçamento destinado pela prefeitura à execução dos projetos é de 150 mil reais para o exercício do ano de 2020. Os projetos foram divididos entre as categorias A e B, sendo a categoria A, destinada às pessoas físicas e jurídicas com três anos ou mais de experiência na área, enquanto a categoria B destina-se àqueles com menos de três anos.

Os aprovados na lista devem comparecer na secretaria a partir da próxima segunda-feira, 03, munidos da documentação solicitada no edital.

O secretário Aldemir Maciel explica que haverá ainda um evento formal de certificação dos projetos aprovados, o que deverá ocorrer antes do início do Carnaval. Será firmado um contrato com os realizadores e os pagamentos serão efetuados. O prazo para execução e prestação de contas é até 18/12.

Primeiro projeto a ser executado será o desfile da Escola de Samba do Moro da Glória aprovada na categoria A do segmento de Artes Integradas.

Caberá à secretaria e comissão de cultura, acompanhar a execução dos projetos.

ARTES INTEGRADAS

Associação SHALOM – Espetáculo a Paixão de Cristo

Erivelton Pereira de Castro – Escola de Samba Unidos do Morro da Glória

Marcos Levi de Lima Fernandes – Missão Família Obra Irmã Demétria

Matheus do Nascimento Silva – Corpo Coreográfico – Arrazzus

Rodrigo Andrade Almeida – Gênios da Escola

ARTES VISUAIS E ÁUDIOVISUAL

Alan de Souza Lima – Farinhada

Tatiane Silva Souza – Bora Nega Vea: A Tessitura da Vivencia da Mulher no Vale do Juruá

ARTESANATO

Vera Lucia Pereira Braz – Tecendo Oportunidades

DANÇA

Artur Gomes de Oliveira – Movimento, Arte e Resgate

Sara Rosas Sena – Mulheres em Movimento: UM PASSO PARA A VIDA

LITERATURA

Adma Nogueira Clemente – Publicação e divulgação do livro: Labirinto de contos cruzeirense.

Adolino Silveira Júnior Poesia de sofá e concurso literários novos poetas

João Paulo Ferreira dos Santos – Vencendo os conflitos da vida

Karen Laiane Silva de Souza – Minha voz, minha verdade

MÚSICA

Carlos Silva de Oliveira – Rap, Ritmo e Poesia

Charles André Rosas Cavalcante – Colibri – É o Último Voo

Clezildo Gomes de Souza -Rosário em Notas e Acordes

Emerson Gaspar da Rosa – Show do Grupo Vocal e Instrumental do IFAC/CZS (10 ANOS) A

Everton Rocha Cameli – Caminhos Musicais

Evilásio Silva de Souza Filho – The Voice Santa Rosa 4ª Temporada

José Francisco de Lima Gomes Esperança (GRAVAÇÃO DE UM CD)

Sociedade Eunice Weaver – Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURA POPULAR

Jefferson Araújo Furtado – Berimbau de Envira – Capoeira

Jonatas Cabral dos Santos – Ginga Cruzeiro

PONTO DE CULTURA

Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel – CEANOM – Coral do CEANOM

Ponto de Cultura Articulação Juruaense de mulheres – Mãos que Transformam

TEATRO

Adgildo Oliveira Rebouças – Palhaços Paçoca e Jujubinha

Diacui Souza da Silva – Representando a Vida

Genilson Araújo Moura – Blogueirinha CZS

Adriano Dias Oliveira Vieira – Resgatando a Arte para Cristo