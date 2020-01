Nesta terça-feira, 28, na Unidade de Saúde Jesuíno Lins, localizada na Avenida 25 de Agosto, foi realizado o dia D em referência ao Janeiro Roxo, mês de prevenção a hanseníase com atendimento e momentos de descontração. A Secretaria Municipal de Saúde promoveu atividades como essas, durante todo o mês para alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença.

Durante todo o dia foram desenvolvidas ações, para chamar a atenção dos pacientes que estavam na unidade, como brincadeiras e também atendimento. O momento faz apologia ao dia Mundial da Hanseníase, que sempre é no ultimo domingo do mês, porém é feito durante a semana, por causa do horário de funcionamento do posto de saúde.

A abertura do Janeiro Roxo foi através de uma blitz educativa da qual foi entregue panfletos para os motoristas no centro da cidade acompanhada com a troca das luzes da Catedral Nossa Senhora da Glória para a tonalidade roxa, logo em seguida no dia, 9, teve o primeiro dia D da campanha no Mercado Beira Rio que foi entregue panfletos e feito testes rápidos, também teve um curso de capacitação sobre a hanseníase e os postos de saúde também adotaram a campanha.

Em atividades como a do Mercado Beira Rio foram realizados 600 testes rápidos, 34 verificações de PA e também foi entregue mais de 250 panfletos, isso para orientar a população sobre a importância do autocuidado.

“Esse mês foi muito importante, pois antes não tínhamos a procura de pacientes com sintomas da hanseníase, e através das atividades que foram desempenhadas, conseguimos notificar três casos da doença,” relatou Clícia Araújo coordenadora da hanseníase e tuberculose.