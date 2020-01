Mais de 1 mil famílias devem ser beneficiadas com programa de doação de cestas básicas no interior do Acre — Foto: Adelcimar Carvalho

Pelo menos mil famílias de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, vão ser beneficiadas mensalmente com um programa que vai fazer a entrega de cestas básicas de alimentos aos moradores cadastrados no programa Bolsa Família e no CadÚnico, que coleta dados e informações para identificar famílias de baixa renda.