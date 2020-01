Um das áreas mais acessadas da cidade, a Avenida Mâncio Lima recebeu serviços de limpeza, roçagem e manutenção nesta quinta-feira, 30. A ação foi realizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Espaço de lazer e caminhada da população, a Avenida Mâncio Lima também recebeu manutenção da rede iluminação pública. A gestão realizou a substituição das lâmpadas tradicionais por luminárias de led.

Segundo o coordenador de Limpeza Pública, Ygor Neves, as ações foram intensificadas. “Estamos aproveitando os dias de estiagem para intensificar as nossas ações”, frisou.

Paralelamente as equipes de Limpeza têm realizado os mutirões de mobilização da saúde nos bairros, com retirada entulhos das áreas públicas. Todas as avenidas também receberam as ações de limpeza e pós limpeza, que envolve assepsia e parte estética.