Assessoria – A concessionária Energisa – que, em agosto do ano passado, comprou as distribuidoras estatais Ceron e Eletroacre, em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima assinaram na tarde da última quarta-feira (29) o convênio para revitalizar a iluminação pública em pontos estratégicos da cidade. O convênio faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE, realizado pela Energisa, por meio de Chamada Pública e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

“Estou muito feliz de está assinando este convenio com a Prefeitura por meio do nosso projeto de eficientização coordenado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica. Através desse projeto nós vamos trocar aqui na cidade cerca de 250 lâmpadas de led, modernas com a capacidade de iluminação maior e que além de proporcionar uma iluminação melhor teremos uma redução nas contas de iluminação pública da Prefeitura, diminuir os gastos com manutenção do sistema e deixando a cidade mais iluminada. Desde que assumimos o setor energético no Acre estamos conversando com o Prefeito Isaac Lima e com o deputado Estadual Jonas que tem sido um dos defensores para a melhoria da iluminação pública desta cidade”, destacou o Diretor Presidente da Energisa, José Adriano Mendes Silva.

Para o Presidente da Energisa a filosofia da empresa é estar perto da comunidade ouvindo as demandas das autoridades locais e buscando sana-las no menor tempo possível. José Adriano destacou outros investimentos que por meio de reivindicações do Prefeito Isaac Lima e do Deputado Jonas já estão em fase de planejamento para início da execução.

“Este convenio terá inicio em março e ate o final de abril nós vamos finalizar a instalação destas lâmpadas de leds. Vamos iniciar agora no início de fevereiro o levantamento dos problemas enfrentados com relação a extensão de redes, os rabichos e as necessidades de regularizar este problema que o Acre enfrenta. Após a identificação das prioridades feitas pela prefeitura e, após a elaboração de um cronograma, nós vamos começar a regularizar estas situações que será estendida até 2022 afim de zerar este problema que a cidade enfrenta”, finalizou Jose Adriano, Diretor Presidente da Energisa/Acre.

Através do convênio serão investidos cerca de R$ 254 mil para troca de 265 lâmpadas e melhoria da iluminação nos principais pontos da cidade com trocas de reatores e luminárias que consomem mais energia por lâmpadas Leds, mais econômicas e eficientes. Com o Projeto de Eficiência Energética da distribuidora, o município vai economizar com a conta de iluminação pública cerca 201,96 mil kWh/ano o que corresponde aproximadamente R$ 94,3 mil reais por ano.

“Quero agradecer ao Presidente José Adriano por está trazendo estas benfeitorias para nossa cidade e pelo compromisso de melhorar a iluminação pública e o fornecimento de energia elétrica. Este convenio vai gerar uma economia de pouco mais de R$ 9 mil por mês para os cofres públicos sem ter que sacrificar os nossos usuários. Sem esse convenio teríamos que aumentar o taxa de iluminação pública trazendo prejuízos e transtornos para a nossa população. Além deste convenio vamos investir por meio de recursos próprios para trocarmos 100% as lâmpadas existentes por lâmpadas de leds. O apoio do Deputado Jonas Lima foi fundamental para que nossa cidade seja iluminada garantindo mais segurança para a nossa população”, falou Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Para o empresário Robson Vale o convenio beneficia também os comerciantes de Mâncio Lima. A onda de assaltos aliada a pontos escuros na cidade tem trazido preocupação para o setor que tem buscado meios de se proteger e garantir a segurança de seus estabelecimentos.

“Quem ganha com este convenio é a povo de Mâncio Lima e a classe empresarial, pois, com a cidade iluminada à gente se sente mais seguros. Essas lâmpadas de leds são as lâmpadas do futuro, são resistentes, econômicas e ilumina bem mais. Eu faço caminhadas a noite e me sinto inseguro em transitar em alguns bairros devido a falta de iluminação e, a partir de agora vou poder fazer minhas atividades físicas com mais frequência. O Prefeito Isaac está de parabéns por ter esse olhar especial pelo setor de iluminação e quem ganha é a população”, destacou Robson Vale, Empresário.

Entre os locais selecionados estão os principais pontos do município. É o caso da Avenida Japim, Rua Alberto Gadelha, Rua Dr. José Racher, Rua Francisco Barreto, Rua Francisco Mendes, Rua João Bernardo Rodrigues, Rua Joaquim Vitoriano, Rua José de Abreu, Rua Osvaldo Correia de Santana e Rua Raimundo Leal.

“Estou feliz enquanto e como cidadão Manciolimense de poder ver os benefícios chegarem a nossa cidade. Este convenio vai mudar o visual de nossas ruas, vai trazer mais segurança para quem transita a noite e sem falar da economia para os cofres públicos. Estou muito grato e feliz com essa conquista”, finalizou Felício Rodrigues, Secretário Municipal de Obras.

Com a implantação das lâmpadas de leds o Município de Mâncio Lima terá como benefícios a redução de demanda e consumo de energia elétrica, gasto menor com despesas de manutenção para substituição dos equipamentos, redução de potência elétrica, com a premissa de manter as condições de iluminação atuais, em certos casos até melhorá-las e como as luminárias a LED possuem curvas luminotécnicas diferenciadas para cada aplicação haverá melhor distribuição da iluminação, as condições de segurança para o do local também são favorecidas.