Na quarta-feira, com o apoio do deputado federal Jesus Sérgio e do diretor-presidente da FUNTAC, Tom Sérgio, conseguiram firmar com Tião Bocalom, diretor-presidente da EMTER, um acordo para que o órgão, em parceria com prefeitura do município, realize de um plano de assistência técnica aos produtores de Jordão. Visando beneficiar a produção , o escoamento e as vendas de forma planejada e lucrativa aos homens do campo.

Já nesta quinta-feira (30), através de uma articulação do senador Sérgio Petecão( via professor Coelho), Meleiro esteve reunido no IDAF com Rogério Melo , diretor-geral do órgão, Mário César, diretor de zoonoses também do IDAF, e com os veterinários Maria do Carmo Portela ( IDAF) e Guimarães ( Vigilância em Saúde, para que seja realizado no mês de março um mutirão de castração de animais na cidade.

Segundo o secretário, no município tem três mil e quinhentos habitantes na zona urbana, e cerca de 950 animais, desse montante, 150 estão soltos nas ruas e se reproduzindo, além disso, alguns podem transmitir doenças aos moradores. “Esta ação visa evitar a proliferação de animais que estão soltos, sem dono, muitos deles contaminados e que podem estar transmitindo doenças às pessoas”.

Para a realização do trabalho de castração, a Prefeitura de Jordão vai contar com o apoio do IDAF, do setor de vigilância em saúde e estamos conversando com a UFAC, para ver um possibilidades dos alunos do curso de veterinária da UFAC participarem desta ação!