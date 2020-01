O que originou erros na correção do Exame, além do atraso na divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o adiamento na inscrição para o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Não é novidade para ninguém os problemas de gestão que o Ministério da Educação (MEC) vem enfrentando no governo Bolsonaro, mas é inadmissível a falha na segurança no Enem, que é a base de todo o sistema de entrada para o ensino superior no Brasil. É responsabilidade do MEC detectar os erros antes que as provas cheguem aos estudantes, por um teste de consistência no Inep, o que não ocorreu e que pode prejudicar mais de 30 mil candidatos.

O deputado explica que em outras edições já existiram problemas, mas essa é a primeira vez que os erros são nas correções das provas e no sistema de cadastramento. Essa é a primeira vez que o governo não apresentou nenhuma justificativa para explicar o que aconteceu, ou quais as alternativas para corrigir as notas erradas de milhões de jovens que sonham com a aprovação em uma Universidade”, ressalta Zen.

O parlamentar ainda acrescenta, em sua fala, os ataques de Bolsonaro que cogitou a possibilidade de que os erros no exame tenham sido provocados por uma sabotagem, mesmo sem apontar qualquer evidência. “Assim como Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub não divulgou dados que identifiquem que todos os candidatos que foram lesados, conseguiram recorrer e terem as suas pontuações corrigidas.

A Justiça Federal havia pedido comprovação de que as falhas na correção do Enem 2019 tinham sido sanadas, mas o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, derrubou a decisão e liberou a divulgação dos resultados do SISU na noite da última terça-feira (28).

"Fica aqui nosso repúdio, na condição de ex-secretário de Educação do Acre e de ter acompanhado o Enem durante vários anos, em vários outros governos. Esse desastre que é a gestão do Ministro Weintraub está colocando um esforço de décadas e gerações a se perder. Rogamos para que esses problemas possam ser corrigidos", finaliza Zen.