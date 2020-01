Tjac – A fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) aos serviços prestados pelas serventias extrajudiciais passará por mudanças. O procedimento que hoje, em sua maioria, é de forma manual, deve passar a ser virtualizado. A expectativa é que a nova modalidade inicie nos próximos meses.

O assunto foi eixo de pauta durante reunião, na quarta-feira, 30, com equipes da Corregedoria-Geral da Justiça (COGER), Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) e professores da área de informática do Instituto Federal do Acre (IFAC).

A intenção é que os alunos da instituição educativa atuem no desenvolvimento dos sistemas baseados no modelo já executados pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (TJSC), no qual o TJAC firmou termo de cooperação para que a Corregedoria-Geral da Justiça Acreana consolide a implantação dos novos programas.

“Com a nova modalidade, o resultado esperado é mais eficiência, segurança e celeridade, além de gerar economia, pois serão reduzidos os gastos com diárias e transporte. Incluir os alunos do IFAC nesse projeto é reunir o útil ao agradável porque estamos envolvendo a comunidade e propiciando o desenvolvimento das habilidades técnicas dos estudantes com enriquecimento curricular”, disse o corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto.

No primeiro momento, a intenção é que o sistema seja direcionado a colher os dados remuneratórios para que sejam fiscalizadas as prestações de contas de forma facilitada pelos servidores da COGER e, posteriormente, aprimorado para formulários voltados as correições.

Os professores do IFAC agradeceram a confiança e ressaltaram ser uma oportunidade ímpar tanto para a instituição quanto para os alunos. Segundo eles, a experiência será fundamental para a carreira dos adolescentes. Na reunião foi tratada ainda a oficialização entre o TJAC e o IFAC para uma cooperação técnica.

O software desenvolvido pelo TJSC realiza inspeção virtual, pois realiza diagnóstico por meio das planilhas eletrônicas, podendo ser utilizado como instrumento gerencial. Ainda, no sistema de prestação de contas, a análise contábil alcança um novo patamar de controle.