Ele acaba de chegar com um novo aplicativo, trazido do Nordeste. Conheça o serviço:

O aplicativo urban dá ao usuário várias opções de transporte, veja:

Carro popular, táxi tradicional, minivans, mototáxi, motorista mulher, etc.

Verifique se o aplicativo definiu a sua localização certa, caso contrário basta clicar em minha localização e fazer a definição do endereço de origem manualmente.

Faça parte dessa evolução, baixe o app, e aproveite.

Veja mais informações em nosso site : www.urbandobrasil.com ou pelo nosso e-mail suporte@urbandobrasil.com

Você pode dirigir e ganhar o quanto você quiser.

Quanto mais você dirigir, mais você ganhará.

Além disso, a Urban possui tarifa única para os motoristas de R$ 1,50 aumentando assim a sua renda motorista.

Na urban o Motorista Ganha mais e o passageiro paga menos.

Maior segurança no cadastro do passageiro com sistema avançado de inteligência artificial… para que nossos parceiros possam ficar mais tranquilos em aceitar uma corrida.

Escolha do Destino

Essa opção o motorista colocar endereço da área de atuação, para pegar corrida somente para esse endereço, quando quiser finalizar ou iniciar o dia. Lembrando que essa opção de escolha, só estará disponível no máximo de 4 vezes por dia

Corrida em andamento motorista poder receber uma corrida, mesmo já estando em outra…caso não tenho outro motorista mais próximo que esteja disponível.

Com a mensagem para o passageiro informando que o motorista irá finalizar uma corrida e estará a caminho para atender

Botão do pânico por voz, para o motorista. Seguindo uma combinação de 2 palavras para que acuse um alerta no sistema, que o motorista está precisando ser acompanhado por segurança.

Mostrar ao motorista se a área for de risco

Mostrar a colmeia onde está tendo o maior número de corridas, como se fosse a TARIFA DINÂMICA, mas sem cobrar a Mais do passageiro

A produção do novo aplicativo está sendo feita para atender a real necessidade de nossos parceiros.