O paciente Charles de Menezes Gomes, de Cruzeiro do Sul, está na Unidade de terapia intensiva (UTI), da fundhacre em Rio Branco, por falta de uma cirurgia cardíaca para trocar a válvula mitral. Enquanto isso a família sofre com o descaso do poder público!

Segundo informações, o motivo de tanto sofrimento para está família é a falta de repasse financeiro do Governo do Acre para o Hospital Santa Juliana.

“Só quero meu filho de volta. Senhor governador faça alguma coisa pelo amor de Deus!” diz Cilene Rocha, mãe do paciente.

A assessoria de comunicação confirmou o atraso e diz não haver previsão para pagamento, pois o recurso encontra-se bloqueado.

A pergunta que fica é: E agora vai deixar o paciente morrer no leito da UTI, senhor governador? Por José Francisco, do Portal do Juruá