Homem se apresentou na Deam, em Cruzeiro do Sul, e ficou preso — Foto: Vanísia Nery

Um homem de 34 anos foi preso por tentar matar a ex-namorada a facadas na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O crime ocorreu no domingo (26), e a prisão nesta quarta-feira (29) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), quando o suspeito se apresentou à polícia.

O ex-casal ficou junto durante quatro anos e há dois estava separado. Por não aceitar o fim do relacionamento, a Polícia Civil informou que o homem passou a insistir para reatar o namoro, não foi aceito e tentou matar a vítima, que tem 21 anos.

“Alegou que estava muito transtornado, que gosta muito da menina e vendo que era desprezado acabou tomando essa atitude sem pensar. Deu três facadas nas costas dela, correu atrás dela, ela acabou caindo no meio da rua e ele deu as facadas”, contou o delegado Alexnaldo Batista.

A vítima foi socorrida e levada para o posto de saúde da vila. Transtornado, o suspeito invadiu a unidade de saúde para tentar matar a jovem novamente.

“Pessoal teve que trancar o posto e colocar ele para fora. Estava transtornado. Ele se entregou, mas já tínhamos feito o pedido de prisão. No momento que se apresentou pensando que poderia se livrar, acabou preso e levado para o presídio”, complementou.

A polícia informou também que a vítima já está fora de perigo e recebeu alta médica. Ela está em casa se recuperando. A jovem revelou em depoimento que o ex-companheiro sempre foi agressivo.

“Tiveram um relacionamento durante quatro anos e estavam há dois anos separados, mas ele sempre insistia na ideia de que ela não podia ter ninguém, não podia se envolver”, concluiu. Do G1 Acre