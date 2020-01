Além da prisão, polícia apreendeu 105 trouxinhas de pasta base de cocaína — Foto: Divulgação / Polícia Civil Acre

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de participar do furto ao prédio do Departamento de Polícia Técnica Regional de Criminalística de Cruzeiro do Sul, na madrugada de segunda-feira (27), no interior do Acre. Um segundo envolvido foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Na ação, foram furtadas uma arma de fabricação caseira, uma espingarda e um aparelho celular. Não havia ninguém no prédio no momento da invasão.

O coordenador de Segurança do Juruá em exercício, delegado Vinícius Almeida, afirmou que a polícia encontrou a maior parte dos objetos furtados com o suspeito.

“Foi uma ação rápida da polícia. Fizemos a investigação e chegamos até esse indivíduo. Recuperamos a maior parte dos objetos e está faltando somente uma espingarda, mas já temos informação de onde ela estaria. O fato é que temos um preso e o receptador também está identificado”, afirmou o delegado.

Na casa do suposto receptador, foram apreendidos ainda 105 trouxinhas de pasta base de cocaína e um tablete de maconha. De acordo com a polícia, os dois suspeitos são conhecidos pela prática de furtos na cidade. Do G1 Acre

Prédio da Segurança Pública do Juruá foi invadido na madrugada desta terça (28) — Foto: Arquivo pessoal