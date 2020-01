Hedislandes Gadelha, gravou um vídeo onde mostra o desleixo do atual governo com relação as vias de acesso do Hospital das Clínicas (Fundação) que encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade.

Em vídeo, Hedislandes afirma que estas ruas estão sob jurisdição do governo do estado e infelizmente o executivo não tem dado tanta importância como deveria, pois pacientes que são transportados para a Unidade hospitalar acabam sendo prejudicado devido as más condições das vias.

“Você que traz o seu parente para ser internado, olha como está a situação das ruas do Hospital das Clínicas, o governo não consegue asfaltar as ruas do Hospital das Clínicas e o responsável que era a SEINFRA, o DERACRE, Thiago Caetano que é engenheiro que foi exonerado e agora está na articulação da lábia, na articulação política só, tá aí oh!!! Um ano e um mês do governo Gladson Cameli, não consegue asfaltar as ruas do Hospital das Clínicas”, concluiu Gadelha.

Veja o vídeo: