Ação da PRF contou com o reforço dos aprovados no último concurso — Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal no Acre

A ação ocorreu nas rodovias do Acre, principalmente na fronteira entre Bolívia e Peru. A PRF-AC informou também que a operação já contou com o reforço dos novos policiais aprovados no último concurso.

Além da PRF, a operação teve apoio do Ministério Público do Acre (MP-AC), Receita Federal, Exército Brasileiro, e das Polícias Federal, Militar e Civil.

“Teve contrabando, descaminho, crime ambiental, prendemos foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto, flagrantes de roubos e furtos de veículos. A operação foi deflagrada com diversos órgãos e forças de segurança que atuam em nosso estado”, disse o assessor de comunicação da PRF-AC, Wilse Filho.

A Operação Lábaro foi dividida em três etapas, sendo a primeira entre os dias 6 e 7 com apresentação da Superintendência da PRF-AC aos nossos policiais; a segunda dos dias 8 a 10 com palestras e nos dias 11 a 25 com as ações de fiscalizações contra as organizações criminosas. Mercadores sem documentação, drogas e armas foram apreendidas durante fiscalizações — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal no Acre

“O objetivo da ação foi combater os crimes na região metropolitana da capital acreana, bem como na fronteira com diversos estados e países vizinhos como Bolívia e Peru. Tivemos aproximadamente mais de sete mil veículos fiscalizados, mais de sete mil pessoas abordadas”, ressaltou Filho.

O PRF acrescentou que das pessoas abordadas 20 foram flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica. Em dois casos específicos, a polícia conseguiu recuperar dois veículos, sendo um roubado e o outro o criminoso comprou mas não depositou o dinheiro combinado.