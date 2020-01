O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda se reuniu na manhã desta terça-feira (28), com o pré-candidato a vereador James do Lacen que após 28 anos de militância no Partido dos Trabalhadores de Rio Branco, o primeiro suplente de vereador, James, decidiu deixar a sigla partidária e se filiar em outra agremiação política, já que visa disputar as eleições desse ano.

Na oportunidade, o presidente Dêda convidou James para fazer parte do PROS e ter a oportunidade de alcançar seu objetivo representando o partido na Câmara de Rio Branco. A reunião aconteceu na sede do PROS, onde James ficou de analisar o convite.

Ainda na reunião, o presidente Dêda destacou a importância de ter pessoas como James integrando o partido, e está na torcida para que James aceite o convite e venha fazer parte do PROS.

Ao deixar o PT, James deixou também uma carta onde ele elogia as “oportunidades” que teve e agradece alguns amigos, que segundo James, irão torcer por ele nessa nova caminhada.

Veja abaixo a nota feita por James.

SAIO DO PT PELA PORTA DA FRENTE Nesses meus 28 de filiação e militância destaco dois sentimentos: o primeiro é de REALIZAÇÃO por ter ajudado a construir o projeto que levou a FPA governar o estado por 20 anos e o segundo é de GRATIDÃO pelas oportunidades que me foram dadas na gestão. Agradeço ao presidente do partido Cesário Braga, ao ex presidente Ermicio Sena, ao meu amigo irmão Ocirodo Junior (Zabumba), ao ex Deputado Leo Brito, ao ex Prefeito Marcus Alexandre, ao ex Governador Tião Viana e outros que foram fundamentais no meu aprendizado politico. Tenho absoluta certeza que deixo centenas de amigos e companheiros que irão torcer por mim nessa nova caminhada. Me despeço aqui desejando sucesso e vida longa ao Partido dos Trabalhadores e reafirmo SAIO PELA PORTA DA FRENTE. Que DEUS nos abençoe!!! James do LACEN/primeiro suplente de vereador.