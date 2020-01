Prefeitura de Rio Branco nomeia mais de 600 aprovados em concurso da Educação — Foto: Divulgação/Asscom Prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco publicou a nomeação de 676 candidatos aprovados no concurso público para o quadro efetivo da Educação. O decreto foi publicado na edição desta segunda-feira (28) do Diário Oficial do Estado.

O edital previa a contratação de 553 candidatos, mas o órgão nomeou 131 pessoas a mais. As vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.032,66 a R$ 3.447,35 mil.

“Quando a gente convoca o concurso é em cima do quantitativo de contratos provisórios do ano que estávamos, no caso 2019. A prefeita nos autorizou a abrir mais salas, fazer remanejamento, então a demanda aumenta e é natural convocar mais pessoas do que estava no edital”, disse o secretário de Educação, Moisés Diniz.

Os candidatos nomeados têm um prazo de 15 dias para comparecer à junta médica do município, realizar os exames e entregar a documentação à Secretaria de Educação de Rio Branco.

“Até o dia 13 de fevereiro eles têm para fazer os exames e entregar documentação. Depois, tem o prazo de lotação nas instituições de ensino, que vai de 17 a 19 de fevereiro. Após esse prazo, tem o período de formação e as aulas iniciam no dia 2 de março”, explicou Diniz.

Para informações sobre os exames admissionais, os candidatos devem comparecer à junta médica, que fica no bairro Capoeira, das 8h às 12h. Após fazer os exames e sua homologação pela junta médica, eles vão ter que ir à sede da secretaria entregar os documentos, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

“Agora com contratos efetivos, a possibilidade de ter uma educação mais organizada é incomparável. Não vamos mais ter recursos jogados fora de formar professor e no ano seguinte ele não passar no seletivo e não entrar na nossa rede, além da relação dentro da escola”, afirmou.

Polêmica e cancelamento

O certame tem causado polêmica desde o ano passado. Ele chegou a ter as provas canceladas por supostas irregularidades. As provas estavam marcadas para serem aplicadas no dia 17 de novembro, mas foram remarcadas para o dia 29 de dezembro.

Ainda houve reclamação na nova data marcada. No dia, candidatos que chegaram em cima da hora reclamaram que os portões fecharam antes do horário previsto. Um grupo chegou a ir na Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana registrar um boletim de ocorrência.

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) chegou a pedir que a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), organizadora do certame, prestasse esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades no concurso.

Uma petição online recolheu mais de 1,7 mil assinaturas pedindo o cancelamento do concurso. O abaixo-assinado eletrônico pretendia conseguir dois mil assinantes. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre