A crise financeira que as prefeituras no Acre vêm enfrentando tem limitado muitos municípios a realizarem investimentos importantes em áreas diversas. Muitos gestores deixaram de investir em educação, saúde e infraestrutura. Mas em Mâncio Lima, com muito esforço e aproveitando as obras de recursos e a arrecadação tributária o Prefeito Isaac Lima tem mostrado que economizando da pra fazer bons investimentos na cidade.

“Com os recursos que nós conseguimos economizar de 2018 para 2019 já construímos três escolas na zona rural uma escola na Comunidade Três Unidos no Rio Azul, uma na Comunidade Timbaúba e hoje estamos entregando mais uma escola na comunidade São Pedro que sempre funcionou em lugar cedido ou alugado e mesmo com todas as dificuldades em logísticas duas dessas escolas foram feitas com o piso em alvenaria. Ampliamos a escola Luiz de Fontes na comunidade São Domingos, fizemos uma sala de aula na Creche Sonho Infantil, na Escola Mâncio Lima no Bairro Pé da Terra ampliamos as salas de aulas e reformamos toda a escola, no Colégio Pe. Edson fizemos uma reforma bastante significativa visto que ali é uma escola de grande porte. O nosso trabalho tem sido feito com muita seriedade, respeito e principalmente compromissados em aplicar os recursos de maneira correta e que melhores os índices de desenvolvimento da educação”, disse Isaac Lima Prefeito de Mâncio Lima.

Há pouco mais de seis anos a Escola São Pedro na comunidade de mesmo nome havia sido desativada. Foi somente nos últimos anos que a mesma voltou a funcionar em um prédio alugado. As condições eram mínimas e dificultava o processo de ensino aprendizagem. Muitos pais tiveram que levar seus filhos para outras escolas na busca de melhorias. Para o atual diretor Professor Elissandro Pinheiro o novo prédio foi uma conquista importante para a classe escolar.

“Nós trabalhávamos com muitas dificuldades. A escola funcionava em uma casa alugada que só pegava duas filas de carteiras, ou seja, só podíamos atender ali 12 alunos. O meu sentimento hoje é de alegria com esta obra importante para a educação, pois, sem educação a comunidade sofre e as nossas crianças passam a ficar refém dos males que a sociedade oferece”, falou Elissandro Pinheiro, Diretor da Escola São Pedro.

O agricultor e pai de aluno Francisco Roni Almeida teve que se mudar com a família para a comunidade São Salvador na busca de melhorias e de uma educação melhor para os filhos. Mesmo distante de sua comunidade de origem o desejo era de voltar e ver os filhos estudando em uma escola digna e de qualidade. Assim que soube da construção do novo espaço de ensino Roni não pensou duas vezes e retornou a comunidade São Pedro.

“A escola em que meus filhos estudavam era boa, nova e limpa. Eles até fizeram cara feia quando resolvi voltar a Escola do São Pedro. Eu vim porque aqui é meu lugar e é aqui que quero ver meus filhos sendo educados. Graças a Deus o prefeito teve a sensibilidade de olhar por nós que há muito tempo éramos esquecidos. A escola antiga não cabia nem todos os alunos e hoje eu fico feliz em ver esse prédio novo e bonito. Agradeço pelo trabalho ótimo que o Prefeito Isaac tem feito por nós e pelos nossos filhos”, destacou o agricultor Francisco Roni.

A comunidade São Pedro localizada a margem direita do Rio Moa tem pouco mais de 25 famílias e uma clientela de 15 alunos funcionando em um único do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na modalidade multisseriado. A pouca clientela não foi empecilho para que o Secretário Municipal de Educação levasse a reivindicação para o Prefeito que prontamente atendeu.

“É uma medida importantíssima porque em que pese ser uma comunidade com poucas crianças essas crianças não teriam outra forma de ser atendida que não fosse essa, pois teriam que se deslocar para o centro da cidade já que é inviável ir para outra escola mais próxima pois não haveria condições de acesso e tempo para o deslocamento. No momento em que chega uma escola e, mesmo sendo uma escola simples de uma sala, mais com água de boa qualidade porque tem um poço, banheiros descentes, sistema de transporte escolar que já estamos garantindo, mais o professor que está passando por um processo de formação de nível superior, a gente cria praticamente todas as condições para o processo ensino aprendizagem. Estamos felizes e agradecidos por estarmos podendo fazer esses investimentos. É fácil fazer no centro da cidade, nos ramais ou igarapés mais próximos. O difícil é fazer nessas condições de quase isolamento completo“, disse Eritom Maia, Secretário Municipal de Educação.

Os investimentos feitos com recursos próprios só é possível graças o apoio e a boa relação que a gestão tem mantido com a Câmara de Vereadores. Os dois poderes tem trabalho em parceria na busca de trazer melhorias para o município e principalmente para as comunidades ribeirinhas.

“Eu me sinto feliz em poder estar vivenciando momentos importantes como esse. É raro ver o poder público municipal fazer investimentos importantes com recursos próprios. As prefeituras trabalham sempre no limite e, é somente por meio das arrecadações, das economias feitas que essas melhorias chegam nos lugares mais isolados de nossa cidade. A Câmara Municipal vai continuar sendo parceria da gestão e aprovando aquilo que entendemos ser bom para o município e o que não for de benéfico para a população nós vamos saber dizer não”, finalizou Renan Costa, Vereador de Mâncio Lima.