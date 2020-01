Instituto Penitenciário do AC abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil — Foto: Aline Vieira/Rede Amazônica Acre

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação temporária com cargos de nível médio e superior. São 15 vagas com salários que variam entre R$ 2,4 mil e R$ 10 mil.

O edital foi divulgado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado a partir da página 10. Conforme o Iapen, o certame tem objetivo de garantir a continuidade do funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Os interessados devem fazer inscrição no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), que organiza o certame. As inscrições começam nesta quarta-feira (29) e vão até dia 20 de fevereiro. A taxa varia de R$ 42 a R$ 63,50 conforme o nível do cargo disputado.

O concurso ocorre em três etapas, sendo a primeira a prova objetiva, a segunda prova de títulos e a terceira investigação criminal. A previsão para a aplicação da prova objetiva é para o dia 15 de março.

As fases vão ser realizadas nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

Para o nível médio, as vagas são para os cargos de técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal. Já para o nível superior são para enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista.