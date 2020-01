O Deputado Roberto Duarte (MDB) usou a sua página do facebook para trazer ao conhecimento de todos o descaso do governo de Gladson Cameli, através da segurança pública, com a polícia civil do município de Mâncio Lima.

De acordo com o parlamentar, a delegacia de Polícia Civil do município não tem si quer um prédio para ser chamado de sede, a referida funciona em um cubículo dentro do quartel da Polícia Militar.

É vergonhoso a situação!! No município, apenas 7 agentes de polícia intercalam suas escalas para atender a demanda daquela população dentro de uma sala de 5 metros quadrados e como se não bastasse os agentes ainda tem que dividir o espaço com as armas, drogas e outros produtos apreendidos durante as investigações.

O mais absurdo é que a delegacia não possui celas para manter os criminosos detidos, tendo que ser levados para Cruzeiro do Sul que fica a pouco mais de 33 quilômetros de distância. É dessa forma que a Segurança Pública do Acre trata as polícias que deveriam ser fortalecidas para combater o crime organizado.

Diante disto não restam dúvidas quanto ao crescimento desenfreado da criminalidade, pois é provável que os bandidos estejam rindo da cara daquelas autoridades por conta desse tipo de situação. Como é que o crime vai ser combatido se o governo do estado do Acre não disponibiliza um local para funcionar como sede da delegacia e aumentar o quadro dos agentes? Sete andorinhas não faz verão, governador Gladson.

Mas enquanto isso o governo adotou um novo método que é terceirizar a responsabilidade da segurança pública que é responsabilidade do Estado para o Governo Federal e culpar as vítimas pelo que vem acontecendo. Cadê o especialista Rocha com o choque de segurança que ele prometeu?

Agora é o momento ideal para trazer a sensação de segurança que prometeram trazer em dez dias, já se foi um anos e a sensação não chegou, e mais ainda é agora que o choque de segurança que o especialista rocha prometeu tem que ser dado. A população está a espera!!!