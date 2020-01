O Governador Gladson Cameli, através de uma live na sua página do facebook no dia 12 de Janeiro afirmou (vídeo abaixo) que acreditava que no máximo de 10 há 15 dias iria contratar os policiais civil e o prazo dito por ele encerra hoje (27) e os policiais até o momento não foram chamados.

O que chama a atenção é que no vídeo, Gladson faz menção de sua palavra na qual ele não tem cumprido, pois os policiais acreditaram que seriam contratados até esta segunda-feira, mas não foram.

Eu tenho que seguir um rito que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, posso ter cometido um erro de ter me antecipado com data e eu prometo que não vou mais fazer isso eu disse que no máximo em maio estariam todos nomeados, só que isso quer dizer que eu vou esperar até maio para nomear eles? Eu não vou enganar ninguém não eu não preciso ter dúvidas nas minhas palavras”, disse Gladson.

Mas será mesmo que a palavra do governador não deve ser colocada em dúvida? Tem muitos que acreditam que a palavra do governador não tem tanta credibilidade assim como ele pensa, devido prometer demais e cumprir de menos.

Veja o vídeo: