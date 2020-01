Presos usam ferro para tentar fazer buraco em cela — Foto: Divulgação IAPEN-AC

Policiais penais registraram uma tentativa de fuga no presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na tarde deste domingo (26), quando seis detentos tentaram cavar um buraco na cela 217, do bloco 2 da unidade.

O fato corre uma semana depois da fuga em massa de 26 detentos do presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC), na capital acreana. Após a fuga, nove pessoas fora capturadas e 17 seguem foragidas.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), os policiais encontraram o início do buraco enquanto faziam a verificação de estrutura de rotina na unidade.

O grupo usou o ferro do eixo do ventilador para tirar outros pedações de ferro para fazer as marcações no teto e furar o buraco que seria utilizado na fuga.

O diretor do presídio, Missael Lima, informou que os detentos foram transferidos de cela.

Além disso, Lima disse que vai ser aberta uma sindicância para apurar a conduta dos detentos e aplicar as devidas punições. Do G1 Acre

