Mais um homicídio foi registrado na Capital Rio Branco, a vítima trata-se do jovem Mateus Figueiredo dos Santos, de 21 anos, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), na Rua Osvaldo Miranda, no Conjunto Laélia Alcântara, na região do Calafate, onde de acordo com informações extra oficiais, o monitorado estava dentro de casa, quando dois homens armados chegaram no local e chamaram a vítima. Mateus se recusou a ir até o portão, então, um dos criminosos invadiu a residência e efetuou vários disparos contra a vítima.

Seis dos disparos alvejaram a vítima nas costas, braços, peito e pescoço, e mesmo estando ferido, Mateus conseguiu chegar em uma residência onde funciona como casa de oração.

Mesmo ferido, ele ainda conseguiu pular a janela da casa, correu por pelo menos 100 metros e entrou em outra residência onde funciona como casa de oração. as pessoas que estavam no local acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando chegaram ao local só puderam atestar o óbito.

O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos. A Policia Militar também foi acionada, ao chegar no local do crime, colheram informações sobre e estão em busca dos criminosos na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).