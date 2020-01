Se iniciou nesta segunda-feira, 27, no ginásio Jader Machado, a 2° edição do Campeonato Infantil e Juvenil de Futsal. O evento é uma realização da Liga Cruzeirense de Futsal e conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Mais de 150 crianças participam do campeonato, que agrega equipes das categorias de 6 a 9 anos e de 10 a 12 anos. Ao todo, 14 times integram a disputa.

“Parabenizo ao presidente da Liga por esse segundo campeonato e ao prefeito Ilderlei Cordeiro, que está apoiando o evento e, neste ano, lançou o primeiro edital da Lei de Incentivo ao Esporte e, com certeza, projetos como esse e outros serão ainda mais estimulados pela Prefeitura”, endossou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel.

Segundo o presidente da Liga de Futsal, Ralide Mourão, a competição promove oportunidade às crianças. “Para este ano incluímos a participação de crianças de 6 a 9 anos na competição”, frisou.

Para o atleta Samuel Asafe, 10 anos, integrante da Escolinha Bola da Vez, o campeonato promove interação. “Eu amo jogar futsal, jogo desde 4 anos. Ganhar é muito bom, mas o importante é participar, conhecer novas pessoas e ganhar experiência”, disse.

O 2° Campeonato Infantil e Juvenil de Futsal conta com o apoio e parceria do Caldeirão Cores e Tintas, WJ Cores e Tintas e do governo do Estado.