Agência Aleac – Na manhã desta segunda-feira (27), alguns alunos que cursaram o Pré-Enem oferecido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e que tiveram notas consideradas altas na redação falaram sobre a expectativa de iniciar a vida universitária.

O Curso Preparatório para o Enem EducALEAC é realizado pela Escola do Legislativo Acreano (ELA) e conta com professores qualificados e comprometidos com o retorno social do projeto. Um dos diferenciais do preparatório é a inclusão em sua programação de aulas e palestras com temas que abordam Ética e Cidadania, dentre outros. O projeto conta o apoio direto da Mesa Diretora da Casa, por meio do seu presidente, deputado Nicolau Júnior.

A Secretária Institucional do Poder Legislativo, Karen Silva, destacou que o Pré-Enem EducALEAC iniciou em 2017, na gestão do ex-deputado Ney Amorim, e a iniciativa foi abraçada pelo atual presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior e a Mesa Diretora. Ela também destacou a importância desse tipo de ação, que beneficia jovens de baixa renda.

“Para nós da Aleac é de suma importância contribuir com a sociedade, principalmente, com pessoas mais carentes, que não teriam condições de custear um cursinho preparatório. As notas obtidas por eles foram motivo de muita alegria e orgulho para todos nós, pois vemos que vale a pena investir nos jovens, para que eles realizem seus sonhos”, afirmou a secretária.

Paulo da Silva, um dos alunos que fez o curso preparatório na Aleac e obteve 900 pontos na redação no Enem, falou sobre a satisfação de poder ser classificado com uma boa pontuação para o curso que ele escolheu.

“Desde o início do ensino médio, eu já havia decidido cursar história, mas as pessoas falavam que era um curso fácil de entrar e eu queria provar a mim mesmo que passaria com uma boa nota. Ao saber que os professores aqui da Aleac eram muito bons, eu tentei uma vaga e consegui. Fomos todos muito bem auxiliados por eles e isso com certeza fez a diferença para nós. ”

Nicolas Smith, que também fez o cursinho oferecido pela Aleac e obteve 900 pontos na redação, falou sobre a experiência e a expectativa de iniciar a vida universitária. “Mesmo ficando com uma nota considerada alta, eu optei pelo curso de história, pois era um desejo meu. O Pré-Enem da Aleac me ajudou muito a alcançar meu objetivo e os professores foram de suma importância na construção desse resultado positivo. No decorrer do ano, pude ver vários jovens que como eu tiveram a oportunidade de receber essas aulas gratuitamente. Sou muito grato ao presidente Nicolau Júnior, bem como a Mesa Diretora da Aleac, por nos oferecerem essa possibilidade. ”

A última turma do Pré-Enem da Aleac atendeu 200 jovens de baixa renda, com aulas oferecidas de segunda a sábado, em turmas do período matutino e noturno, no prédio do Poder Legislativo e no da Universidade da Amazônia (Unama). Uma nova turma será iniciada em meados de março deste ano. O edital com informações sobre inscrições será lançado em breve através do site: www.al.ac.leg.br