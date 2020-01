A venda de produtos vem de diversos ramais de Brasiléia e acontece na Feira Maria Florêncio ao lado da Rodoviária Municipal, com início às 4 horas da manhã, mas desde às 22h de sábado já é possível encontrar alguns feirantes que preferem chegar primeiro e assim, venderem seus produtos mais rápido.

A equipe da Prefeitura auxilia na organização dos boxes e no transporte dos feirantes e produtos.

O senhor Demétrios Viana vem todos os domingos comprar produto e disse que os encontra sempre na feira: “Venho na feira livre sempre pra comprar produtos da hora, direto da agricultura e de qualidade. É mais barato, além de fazer a compra da semana a gente aproveita pra rever os amigos”, finalizou.

Na Feira Maria Florêncio são vendidos diversos produtos como: verduras, legumes, galinha caipira, carne de porco, ovos caipiras, derivados do leite, goma, mudas de plantas, farinha e aquele café da manhã reforçado, com marral, tapioca com castanha ou recheada, mini pizza, charuto e aquele tradicional mingau de banana.

O Seu Ayrton vem na feira todos os domingos vender seus produtos. “Venho todo domingo, trago vários produtos e vendo todos. Na safra do milho ainda temos pamonha e graças a Deus sempre vendemos todos os produtos. A população tem vindo na feira fazer compras, e cada vez vai melhorar, pois a organização por parte da prefeitura está muito boa”, destacou.

A população vai sempre na feira comprar produtos, encontrar amigos e tomar café da manhã. Feira Municipal, já é uma tradição em Brasiléia.