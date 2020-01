Zé Marco, técnico do Galvez — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

O Galvez entrou em campo para encarar o Andirá, no segundo jogo-treino da pré-temporada, na sexta-feira (24), no campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), em Rio Branco (AC). Apesar de ter saído com o empate por 1 a 1, o técnico Zé Marco observou um melhor desempenho no Imperador em relação ao primeiro teste contra o São Francisco.

Para o treinador, o placar não é o mais importante nos jogos-treino que o Galvez tem disputado, mas sim a evolução do time a cada jogo. Contra o Morcego, por exemplo, ele chamou a atenção para o bom rendimento físico dos atletas e a intensidade durante toda partida.

– Evoluímos em relação ao jogo que fizemos contra o São Francisco. Nesse momento o que menos importa é o placar. A equipe se comportou muito bem durante os 90 minutos, a gente conseguiu manter boa parde dos atletas o tempo todo em campo, na condição física nós evoluímos. Tivemos um volume muito alto, pressionamos o adversário do início ao fim, criamos inúmeras situações e não colocamos pra dentro. É mais trabalhar a questão dos detalhes, estamos cientes de que não estamos na condição ideal, mas estamos no caminho certo – afirma.

Os jogadores se reapresentaram ao técnico Zé Marcou neste sábado (25), e fizeram um trabalho físico em uma academia, na capital. O treinador não revelou se o Imperador vai disputar mais algum jogo-treino antes da estreia no Campeonato Acreano, no dia 2 de fevereiro (domingo) contra o Náuas, às 17h (do Acre), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). O clube está no grupo A do estadual, que tem ainda além do Náuas, Andirá, Atlético-AC e São Francisco. Por Globo Esporte