Sebastião Ferreira sumiu de casa na quarta-feira (22) e não deu mais notícias para família — Foto: Arquivo pessoal

Familiares do aposentado Sebastião Floriano Ferreira, de 67 anos, procuram por ele desde quarta-feira (22), quando ele saiu de casa na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre. O idoso tem alzheimer.

A família tentou registrar um boletim de ocorrência na sexta (24), mas a delegacia da cidade estava fechada.

O filho do aposentado, Cristino Valente Ferreira, contou que a família foi informada que o idoso pegou uma carona em um caminhão na rodovia. A casa do idoso fica próximo da residência de Ferreira, mas no momento em que ele saiu de casa estava sozinho.

“Mora pertinho de mim, só dorme na casinha dele. Come e vive mais na minha casa. Fomos na estrada perguntar e o dono de um restaurante disse que ele passou em um caminhão de um senhor que vende frango, de carona”, explicou.

Ferreira disse que conversou com o motorista que deu carona para o idoso. O caminhoeiro falou que deixou o aposentado em Sena Madureira, cidade vizinha de Manoel Urbano, e seguiu viagem para Rio Branco.

“Fomos para estrada atrás do pai, encontramos o caminhoneiro e perguntamos. Disse que deixou meu pai em Sena, mas teve gente que já viu ele voltando a pé para Manoel Urbano. Ainda não consegui registrar o boletim de ocorrência”, detalhou.

Neste sábado, o filho disse que foi em Sena Madureira em busca do pai, mas não conseguiu informações.

“Olhamos no mato, pela margem da estrada, embaixo das pontes, mas não encontramos. Minha irmã e minha mãe moram em Sena Madureira, mas ele não foi na casa delas. Há dias ele falava que queria ir para Rio Branco”, acrescentou.

Sem efetivo

O delegado Rodrigo Noll confirmou que a delegacia da cidade estava fechado porque não tem efetivo suficiente.

“Não tem servidor para tirar plantão todos os dias, então, em alguns dias fica fechada. Ontem [sexta, 24] foi feriado. Pode também procurar a delegacia mais próxima, que no caso seria Sena Madureira, ou quando a delegacia abrir”, ressaltou.

Segundo Noll, a delegacia conta atualmente com apenas três agentes plantonistas. Cada agente fica de plantão uma vez na semana. Falta investigador e escrivão na unidade.

“A escrivã está de licença médica, não sei se volta esse ano. Hoje [sábado, 25] está aberta e segunda [27] também. Esse caso não chegou ao meu conhecimento”, concluiu. Por Aline Nascimento, G1 Acre