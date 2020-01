Atlético-AC é o atual tricampeão do Acreano Feminino — Foto: Guilherme Barbosa/Rede Amazônica Acre

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quinta-feira (23), a divisão dos grupos da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 2020. O Atlético-AC, atual tricampeão acreano, está no grupo 2, ao lado de 3B Sport-AM, Fortaleza-CE, Vitória-PE, São Valério-TO e Real Ariquemos-RO.

A competição nacional começa no dia 15 de março com a participação das quatro equipes rebaixadas da série A1 na temporada passada, os campeões estaduais dos 26 estados e do Distrito Federal, e os seis clubes melhores colocados no Ranking Nacional.

A tabela completa da primeira fase ainda será divulgada pela CBF.

Último colocado em 2019

O Atlético-AC não tem boas recordações da Brasileiro Feminino Série A2. Na temporada passada, foi eliminado na fase inicial, perdeu todos os jogos e ficou com a pior campanha entre os 36 times participantes.

Regulamento

Assim como em 2019, são 36 times do Brasileiro Feminino A2 divididos em seis grupos com seis equipes em cada. A primeira fase, será disputada em turno único. Os dois times melhores classificados em cada chave e os quatro melhores terceiros seguirão para o mata-mata.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio pela CBF. Nessa fase, os jogos serão disputados em formato de ida e volta, sem o critério do gol qualificado. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

As quatro equipes que chegarem na fase semifinal estarão classificadas para o Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2021. Por Globo Esporte Acre

Atlético-AC está no grupo 2 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 — Foto: Reprodução / CBF