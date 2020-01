Na manhã deste domingo, 26, Cruzeiro do Sul registrou mais uma morte causado pela vírus da dengue, que assola o município deste o ano passado. A vítima desta vez foi uma menina de 11 anos de idade, moradora do bairro São José.

O deputado estadual Jenilson Leite, que é médico infectologista e membro da Comissão de Saúde da ALEAC, está em Cruzeiro do Sul, realizando visitas junto das famílias que foram acometidas pela dengue, no bairro do formoso. Em algumas casas, todos os familiares foram contaminados. O deputado estava acompanhado do Agente de Saúde Jairo Benitz.

O deputado também visitou a UPA da cidade, que é de responsabilidade do Estado. Ele foi recebido pelo diretor geral da unidade de pronto atendimento, Macson Rosas, e pelo diretor administrativo Gleisson.

O parlamentar elogiou o trabalho realizado pela equipe gestora e profissionais, mas cobrou o apoio do governo do Estado nas ações de combate ao mosquito nos bairros.

“O trabalho de atendimento na UPA é excelente, na qual quero parabenizar a equipe gestora, contudo, falta o governo do Estado apoiar a Prefeitura nas ações de combate.

É necessário unir forças na luta contra o mosquito. Pois é muito fácil o governo estadual ficar nessa comodidade, esperar o paciente ir até a UPA buscar atendimento, enquanto poderia estar nos bairros ajudando na limpeza, no enfrentamento ao mosquito”.

Em 2020, já foram confirmados mais de 400 casos de dengue na cidade, sendo que duas pessoas já morreram vítimas do vírus. Além das vítimas na área urbana, pessoas que vivem na zona rural já foram acometidas com a doença, o que pode piorar ainda mais a situação caso não haja uma solução de combate ao mosquito. “É necessário que o Estado aja. É preciso apoiar as ações da prefeitura num momento que requer a união de todos, do poder público e da sociedade”, cobra o infectologista.