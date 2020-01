O professor Lauro Benigno deu o primeiro passo para fortalecer a sua pré-candidatura ao executivo tarauacaense, com uma rodada de conversas sobre as eleições de outubro e o futuro de Tarauacá.

O ato, realizado na sexta-feira (24), contou com a presenças de lideranças comunitárias, sindicalistas, líderes de juventude, religiosos, autônomos, comerciantes. O debate contou ainda, com presença do deputado Jenilson Leite (PSB), vice-presidente da ALEAC, os vereadores Carlos Tadeu, Veinha do Valmar e o presidente da Câmara de Vereadores, Raquel Sousa (PT). Também compareceu o evento, os presidentes do PCdoB e do Psol, Chagas Batista e Célio Rocha, respectivamente.

O nome do vereador Lauro Benigno foi oficialmente apresentado como pré-candidato a prefeito de Tarauacá, para ser debatido dentro do campo dos partidos e seguimentos progressistas. Haja vista que a pré-candidatura do educador está sendo construída de forma democrática pelos seguimentos que almejam um nome que tenha experiência administrativa, que é o caso do parlamentar.

Em sua fala, Lauro explicou os motivos e a importância da aliança entre as pessoas que gostam de Tarauacá, “Não estou satisfeito com a realidade que vive minha cidade, por isso aceito o desafio da pré-candidatura a prefeito, mas sem intransigências, estou aberto para alianças”.

“A gente está começando mais essa jornada, com humildade, pé no chão e muita alegria de ter ao nosso lado todos vocês que aqui estão. Queremos construir um novo projeto com o apoio da população Tarauacaense. Vamos propagar e concretizar o nome do professor Lauro como pré-candidato a prefeito da nossa cidade, tenham a certeza que ele estar pronto e preparado para contribuir com o desenvolvimento de Tarauacá”, ressaltou o deputado estadual Jenilson Leite.

O pastor Borges, da Assembleia de Deus em Tarauacá , anunciou o apoio dele ao candidato à Prefeitura de Tarauacá , professor Lauro Benigno. ” O professor Lauro está preparado, é um homem que procura unir as pessoas. Precisamos vencer as barreiras que nesta cidade fazem com que um pequeno grupo se aproprie de muito, enquanto o restante do povo vive na pobreza”.

Lideranças veteranas do grupo político, como o presidente do PCdoB e ex-prefeito de Tarauacá, Chagas Batista, elogiou a trajetória política do professor Lauro Benigno e a condução do processo de escolha do candidato majoritário conduzido, pelos movimentos sociais.

“O Lauro já é um velho conhecido nosso pelo seu trabalho e pela sua humildade, pelo tempo que morou na zona rural, pela sua luta em vencer na vida, pela sua integridade moral na Assembleia de Deus, como na sua família, foi diretor de escola por dois mandatos, atualmente foi reeleito presidente do SINTEAC e pelo brilhante trabalho que tem feito como Vereador. Por todo trabalho que tem feito ele é o nosso melhor nome. Ele sabe da real necessidade, em especial, os mais humildes, da zona rural, pois foi de lá que ele veio”, diz.

O presidente da Câmara de Tarauacá, Raquel de Sousa, elogiou Lauro Benigno e frisou que a escolha do nome dele foi acertada.

“Hoje, temos aqui um nome muito bom, precisamos manter nossa União, para que Tarauacá volte a evoluir e não tenho dúvidas que pelo o que conheço o vereador Lauro, a nossa querida cidade e nosso Povo terá grandes conquistas”, finalizou.