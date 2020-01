Assessoria – A prefeita da capital, Socorro Neri, assinou na manhã desta quinta-feira, 23, a ordem de serviço que autoriza o início da construção de mais uma quadra de grama sintética na regional. “O esporte proporciona mais saúde, incentiva disciplina, organização, socialização e tantos outros benefícios, por isso que nós priorizamos sempre a construção de espaços públicos e o incentivo para a prática de esportes. Está é a décima sexta quadra de grama sintética que estamos construindo na cidade. Meu agradecimento especial ao deputado Alan Rick que tem sido um parceiro de Rio Branco, não só com emendas, mas também tem nos ajudado a articular o diálogo com os Ministérios para agilizar nosso trabalho e liberar recursos”, enfatizou Neri.

Além de contar com recursos do município, a obra recebe também investimentos de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, no valor de R$ R$ 372.635 mil, no âmbito do programa Calha Norte. “O esporte é um instrumento que ajuda na formação dos jovens, na ressocialização de muitas pessoas, e também para formação atlética e até para o lazer também. Com a violência que se vive hoje a prática de esportes é fundamental”, declarou o deputado.

A nova quadra será construída da Rua São Sebastião, próximo a Escola São Francisco de Assis, local escolhido pela comunidade da região. O presidente da Associação de Moradores do Bairro, Junior Evangelista de Souza garantiu que com o novo espaço será possível criar a Escolinha de Futebol para as crianças do Nova Estação. “Temos muitos sonhos para realizar aqui com a construção dessa quadra. Lutamos muito para isso. Graças ao empenho da prefeita Socorro Neri que está sempre disposta a nos ouvir e fazer o que é possível pelo bem e estar da comunidade”, disse.

Gerson Freire, morador do bairro há mais de 30 anos fez um agradecimento emocionado à prefeita e ao deputado. “Isso aqui pra gente é uma grande realização, porque a gente sabe prefeita que não é fácil, não é tão simples, então muito obrigada por essa obra, de coração, eu falo em nome dos moradores. Essa conquista vai entrar pra nossa história”, agradeceu.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), a construção deve ser concluída em seis meses. O espaço vai contar com grama sintética, alambrado, arquibancada, equipamentos esportivos, tela de proteção, bancos, lixeiras, iluminação e paisagismo.

Os vereadores Antônio Morais e Elzinha Mendonça também participaram do ato. Representando os colegas de bancada, Elzinha destacou o compromisso da prefeita com as causas sociais. “É uma alegria estar aqui representando a Câmara de Vereadores em um momento tão importante para os moradores aqui da região. Parabenizo a prefeita Socorro Neri e o deputado Alan Rick pela sensibilidade e compromisso com a nossa população”, frisou.