Um crime ocorreu na tarde deste sábado, dia 25, no Bairro Três Botequins, localizado na cidade de Brasiléia, distante cerca de 244km da capital do Acre. A vítima foi identificada como Sérgio Alves de Lima, morto com um único golpe de madeira (ripa) na cabeça.

O autor que mora ao lado da casa da vítima, foi identificado como sendo seu cunhado, Jesilmar Silva Cavalcante, que estaria sob efeito de bebida alcoolica e estava trabalhando empilhando uma madeiras, quando passou a ser xingado sem motivos aparente.

Sérgio teria chegado embriagado e iniciou a confusão, ao ponto de irritar o seu cunhado que perdeu a razão e pegou um pedaço de madeira e foi de encontro da vítima, lhe golpeando pelas costas e lhe acertou na nuca que caiu já sem vida.

Após golpear seu cunhado, Jesimar fugiu do local tomando rumo ignorado. Uma equipe do SAMU teria sido acionada, mas após chegar no local, apenas constatou o óbito de Sérgio.

O pedaço de madeira que foi usado foi levado para delegacia. As autoridades policiais militar e civil estão no caso, na tentativa de localizar o autor nas próximas horas para ser ouvido. Por Alexandre Lima – oaltoacre