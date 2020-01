As ações de infraestrutura em Cruzeiro do Sul seguem a todo vapor. Nesta sexta-feira, 24, a Prefeitura está realizando o recapeamento da Rua Yaco, no bairro Cohab.

Os serviços passaram pelo crivo da população, que reconhece os resultados da gestão de Ilderlei Cordeiro. “Mesmo no período de chuva, vemos o trabalho do prefeito. É uma benção para todos nós, pois várias ruas estão sendo trabalhadas”, ressaltou um morador, Vieira.

Para Valdecir Bussons, o investimento agrega qualidade de vida. “Esse serviço de limpeza e recapeamento beneficia todos os moradores. Temos visto que isso tem sido feito em toda a cidade, seja na zona rural ou urbana. O prefeito Ilderlei Cordeiro está de parabéns”.

O sentimento de gratidão também é compartilhado por Ivo Holanda. “Eu moro na Lagoinha, lá temos um projeto de feira livre que vamos receber apoio da Prefeitura. Para mim, é uma satisfação ter um prefeito acessível, que nos ouve e nos atende”, disse.

Ilderlei faz questão de acompanhar as obras pessoalmente. “Estamos atuando de inverno a verão, todos os dias. As nossas equipes estão a todo vapor para que até o final do ano consigamos levar o recapeamento para o número máximo de bairros em Cruzeiro do Sul”, endossou o prefeito.