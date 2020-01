Um retrato da comunicação que não comunica, assim tem padecido o sistema público de comunicação no governo Gladson Cameli e Major Rocha.

O município de Porto Walter comemora seu aniversário somente dia 25 de junho, mas foi lembrado pela assessoria do governo do Estado, que parabenizou o verdadeiro aniversariante, Porto Acre, com uma imagem da cidade localizada no Vale do Juruá.

Hoje, 24 de janeiro de 2020, Porto Acre comemora seus 117. Sendo esta data a mesma que marca o fim da Revolução Acreana com a tomada a bala, na batalha contra os Bolivianos.

Em 1903, o povo do Acre assistiu o fim do conflito entre Acre e Bolívia com a grande vitória final, de brasileiros seringueiros, comandados pelo Gaúcho Coronel Plácido de Castro.

Parece uma coisa simples trocar uma imagem na pressa de fazer a postagem, mas se tratando de uma agência de notícias oficial os cuidados deveriam se redobrar.

O governo tem inúmeros jornalistas e profissionais da área na Secretaria de comunicação, que poderiam evitar vexames como este.