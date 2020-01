As forças de segurança do Acre estão na cidade de Las Vegas nos Estados Unidos, onde participam da maior feira de armamento do mundo, que acontece desde o dia 21.

A presença do Estado na 42ª edição do Shot Show atende ao convite feito pelo Departamento de Comércio do Consulado Geral dos Estados Unidos. O evento é organizado pela National Shooting Sports Foundation e ocorre do dia 21 a 24 de janeiro, portanto encerra nesta sexta-feira.

O governador Gladson Cameli não ficou até o final, já regressou ao estado, já o vice-governador Major Rocha e o comandante da Polícia Militar Coronel Ulisses Araújo permanecem em terras Hollywoodianas.

Hoje pela manhã, o comandante da PM postou em sua página de rede social, um encontro com o deputado Hélio Negão – PSL, um dos aliados mais próximos de Bolsonaro. Hélio Negão estava acompanhado do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, que também participa da feira de armamento de caça e pesca.

Uma outra viagem dessa vez ara Turquia, já está pré-agendada pela equipe de segurança do governo acreano, que vai visitar uma fabricante de armas daquele país.