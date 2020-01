Ônibus da Eucatur atropela mulher na saída de balsa, entre RO e AC — Foto: Ponta do Abunã/Reprodução

Uma mulher morreu, nesta sexta-feira (24), depois de ser atropelada por um ônibus da Eucatur na saída da balsa que liga Rondônia ao Acre, no rio Madeira. Em nota divulgada, a empresa de transporte diz que está apurando as causas do acidente e que as informações ainda são “inconsistentes”.

Segundo a própria Eucatur, a passageira viajava para Rio Branco (AC) acompanhada de familiares em outra empresa de transporte. No processo de travessia da balsa, em Porto Velho, o ônibus da Eucatur acabou passando por cima da mulher. A vítima morreu na hora.

Informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 9h55, dizem que foram duas passageiras atropeladas pelo ônibus, sendo que uma morreu na hora e a outra ficou ferida. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A Eucatur diz ter enviado uma equipe ao local do acidente para levantar informações sobre a causa do atropelamento. A empresa ressaltou estar prestando toda assistência necessária aos familiares das vítimas.

Em nota, a Eucatur reiterou que os demais passageiros do ônibus foram realocados em outro veículo e seguiram viagem.

A balsa é a única ligação entre Rondônia e Acre. Isso porque a ponte sobre o rio Madeira não foi inaugurada e segue em obras. A balsa segue operando normalmente no rio Madeira após o acidente, informou a polícia. Por G1 RO