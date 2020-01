O TFD – Tratamento Fora de Domicílio é um dos maiores gargalos na saúde pública, por ser complexo e exigir recursos para deslocamentos do paciente até seu destino, torna este serviço um dos mais questionados pela população acreana.

O governo por meio da agência de Notícias do Acre, anunciou que a SESACRE – Secretaria de Estado de Saúde, teria zerado as filas de atendimentos Fora de Domicílio. A matéria tão logo foi compartilhada por secretários, assessores e militância do governo Gladson, que comemoravam tal feito.

Em sua página de Facebook, a Porta Voz do Governo do estado Mirla Miranda, postou o link da notícia e logo foi rebatida por dezenas de pessoas. Alguns eram parentes de pessoas à espera de passagens, outros de cirurgias o que prova a infelicidade de quem teve a ideia de fazer essa afirmação.

Alguns pacientes reclamam da demora nas passagens, outros falam que estão há anos aguardando a cirurgia e até são respondidos pela Porta Voz que, de imediato pede mais informações sobre cada caso e se mostra disposta para ajudar aos mesmos.

Em grupos de WhatsApp a matéria rendeu muito debate e também foi questionada por dezenas de pessoas, que chagam a questionar afirmando ser FakeNews a referida informação dada pela Agência de Notícias do Governo.