Na manhã desta sexta-feira feira, 24, o deputado Jenilson Leite, acompanhado do vereador Lauro Benigno, visitou as famílias que residem no bairro Triângulo, região da rotatória -BR 364.

Durante a visita os edis, receberam inúmeros relatos dos moradores, como a falta d’água, falta de iluminação, alto índice de casos de dengue, dentre outros.

Aproximadamente, 300 pessoas não dispõem de água em suas casas,tampouco de iluminação pública na via, haja vista, que todas as mais de 60 famílias que ali residem, pagam suas taxas da ENERGISA.

Jenilson Leite irá apresentar proposições para que sejam solucionados as reivindicações dos moradores, pois sabemos que a energia elétrica é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, bem como, a Água é primordial para saciar as demandas humanas e, consequentemente a qualidade de vida das famílias.

Finalizando a visita, preocupado com os crescentes casos de dengue e determinado a colaborar no combate aos possíveis focos criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, o deputado Jenilson Leite cobrará ações emergenciais da Prefeitura e Governo do Estado para combater a Dengue.

Segundo, Jenilson Leite precisamos somar esforços junto à Secretaria Municipal de Saúde e Governo do Estado. ” Precisamos usar de todas as ferramentas “, finalizou.