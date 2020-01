O descaso com o patrimônio público no governo de Gladson Cameli chega a ser alarmante, temos como exemplo a aeronave do governo que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 18 de janeiro do corrente ano e permanece no local até o presente momento.

O que chama a atenção é que o outro transporte que se envolveu no mesmo acidente, onde trata-se de um caminhão baú, já foi retirado do local, isso porque uma empresa que se presa e sabe valorizar o que tem, cuida de seus pertences.

Mas ao que parece é que o atual governo do Acre não tem a mesma percepção de zelo e cuidado com algo tão importante e necessitado no estado como esta aeronave, pois o helicóptero antes de sofrer este acidente que poderia ter sido evitado, auxiliava tanto nas operações realizadas pela polícia, como também no transporte de paciente em local de difícil acesso.

Diante deste acidente que aconteceu há sete dias, a população acreana é quem acaba prejudicada, até que o governo resolva esta situação na qual se deu por motivos desconhecidos e a população arque com os custos para reabilitar este helicóptero, o estado passa a contar com uma aeronave a menos.