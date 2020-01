Tjac – Desde dezembro de 2017, está disponível para download por usuários de iPhone (iOS), smartphones (Android) e tablets o aplicativo móvel e-Título, um documento digital gratuito, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que substitui o título eleitoral e dispensa a impressão de uma segunda via.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em parceria institucional com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), aderiu a campanha para incentivar servidores ao uso do serviço. Além do Boletim do TJ Acre, veiculado na rádio Aldeia FM , a campanha está sendo divulgada na intranet e portal de site do Poder Judiciário Acreano.

No e-Título, é possível acessar dados da sua zona eleitoral e situação cadastral, em tempo real. Após baixá-lo, basta que o eleitor insira os dados pessoais.

O e-Título também permite que o eleitor emita a certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais. Essas declarações são emitidas por meio do QR Code do aplicativo, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.

Fique atento

É importante que o eleitor esteja com o título físico em mãos na hora de preencher os dados pessoais no App, pois essas informações precisam ser idênticas às registradas no Cadastro Eleitoral. Havendo preenchimento de alguma informação em discordância com aquela lançada no documento original, o sistema não validará o cadastro.

Caso o eleitor já tenha feito o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais, fotografia e assinatura) na Justiça Eleitoral, a versão do e-Título virá acompanhada da foto do eleitor, o que facilitará a identificação na hora do voto. Contudo, se ainda não tiver feito o recadastramento biométrico, a versão do e-Título será baixada sem fotografia. Neste caso, o eleitor deverá levar outro documento oficial com foto para se identificar ao mesário para votar.

Serviço

Vale ressaltar que, na obtenção do título de eleitor (procedimento obrigatório para os maiores de 18 anos, mas facultativo para cidadãos de 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 anos), o cidadão já sai da unidade de atendimento do TRE-AC com o e-Título baixado no seu celular.

Em todo o país, mais de 11 milhões de eleitores já baixaram o documento digital. Acompanhe o número de e-Títulos baixados por unidade da Federação. Os dados são atualizados diariamente.

Segurança

Outro benefício de baixar o e-Título é que os dados eleitorais do cidadão estarão sempre seguros e disponíveis, diminuindo os riscos de extravios e danos ao título de eleitor. Além do mais, evita deslocamentos até o cartório eleitoral para solicitar a segunda via do título eleitoral, uma vez que o aplicativo supra essa necessidade.

Vale lembrar que o título de eleitor impresso continua existindo com a mesma validade na versão original.

Como baixar

O download do App é gratuito e está disponível no Google Play e na App Store. Acesse a loja do seu celular (Play Store ou Apple Store) e digite na busca “e-Título”. Encontre o aplicativo oficial e clique para fazer o download e, em seguida, a instalação.