A Polícia Militar do município de Senador Guiomard, no interior do Acre, montou várias barreiras no perímetro da rodovia AC-40, na manhã e na tarde desta terça-feira (21), e conseguiu prender várias pessoas e encontrou drogas e dinheiro em posse desses acusados.

A operação “Fecha Fronteira” também foi desenvolvida por militares do 4° Batalhão, que está sob o comando do tenente-coronel Emílio Virgílio e orientada por vários tenentes que vêm fazendo da sua profissão um sacerdócio em busca de proporcionar na sociedade a tal preciosa “sensação de segurança”.

Na manhã desta terça-feira (21), aconteceu uma ação conjunta envolvendo os alunos do curso de formação de soldados da PMAC e os policiais do 4º BPM, foi realizada uma barreira na Rodovia AC-40, próximo ao portal de entrada do Quinari. Nessa barreira foi possível fazer a apreensão de dois adolescentes que estavam em um táxi, transportando 770 gramas de maconha, escondida na roupa dos adolescentes. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Senador Guiomard, para as providências cabíveis.

Já na tarde desta terça-feira (21), dois indivíduos foram abordados na barreira, e durante uma revista pessoal foi localizado a quantia de R$ 12.753 reais. Ao ser perguntado ao homem que estava com o dinheiro o que ele iria fazer com o essa quantia, o mesmo ficou nervoso e disse que iria comprar uma motocicleta no município de Epitaciolândia.

Ainda ao ser perguntado em que área ele trabalhava, ele disse que estava desempregado e o dinheiro seria um “presente da mãe dele”, versão não acreditada pelos PMs. A mesma pergunta foi feita para o amigo e condutor do veículo e o mesmo disse que era motorista de aplicativo e havia sido contratado para levar o portador do dinheiro até a Bolívia para comprar drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à dupla que foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis. Por Ecos da Notícias